Полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к обороне. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Алехина, в течение последних месяцев Киев укрепляет свои позиции на Купянском направлении, где возводятся фортификационные сооружения. Также полковник запаса считает, что украинским войскам едва ли удастся удержать левый берег реки Оскол и приток Жеребца.

«В первую очередь заботятся о том, чтобы удержать Купянск-Узловой. Это самый главный железнодорожный логистический центр. В то же время они тасуют свои подразделения и перебрасывают их с одного направления на другое: то на артёмовское со стороны Купянска, то из Запорожья перебрасывают на Авдеевку, то из Павлограда перебрасывают на Купянск», — пояснил Алехин.

До этого командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский говорил, что российская армия продолжает наступательные действия по всему фронту.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.