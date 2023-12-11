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Израиль сообщил о запуске ракет из Ливана

ЦАХАЛ открыл огонь по местам запуска ракет в Ливане

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Amir Cohen/Reuters

Ливан осуществил запуск ракет в сторону израильской территории, сообщает Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале. ЦАХАЛ открыл ответный огонь.

«После сообщения о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано несколько запусков из Ливана в сторону Израиля», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ утверждает, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили шесть ракет. Затем артиллерия Армии обороны стали наносить удары по местам ведения огня.

В начале декабря ЦАХАЛ сообщал, что Израиль перехватил ракеты, выпущенные с территории Ливана и Сирии. Два снаряда, выпущенных с сирийской территории, прилетели в пустырь.

До этого сообщалось, что израильский беспилотник атаковал дом на юге Ливана. По данным Al Jazeera, удар пришелся на жилое здание в населенном пункте Мейс-эль-Джебель.

Израильская авиация тогда же нанесла удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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