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В Минобороны заявили об уничтожении бронетехники ВСУ на правом берегу Днепра

МО: войска РФ уничтожили беспилотниками бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра

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Минобороны России

Российские войска уничтожили барражирующими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехнику Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В сообщении говорится, что российские десантники при помощи разведывательных БПЛА обнаружили на правом берегу Днепра два танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку, которые вели огонь с закрытых огневых позиций.

Для их уничтожения, заявили в Минобороны, командование приняло решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», запуск которых, подчеркнули там, выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты».

9 декабря Минобороны сообщало, что российским беспилотником был сбит ударный гексакоптер ВСУ «Баба Яга» под Артемовском. Как заявили в ведомстве, украинские войска применяют сельскохозяйственные беспилотники, чтобы сбрасывать крупнокалиберные мины.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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