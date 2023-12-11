В Минобороны заявили об уничтожении бронетехники ВСУ на правом берегу Днепра

Российские войска уничтожили барражирующими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехнику Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В сообщении говорится, что российские десантники при помощи разведывательных БПЛА обнаружили на правом берегу Днепра два танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку, которые вели огонь с закрытых огневых позиций.

Для их уничтожения, заявили в Минобороны, командование приняло решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», запуск которых, подчеркнули там, выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты».

9 декабря Минобороны сообщало, что российским беспилотником был сбит ударный гексакоптер ВСУ «Баба Яга» под Артемовском. Как заявили в ведомстве, украинские войска применяют сельскохозяйственные беспилотники, чтобы сбрасывать крупнокалиберные мины.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.