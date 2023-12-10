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В Карелии из больницы сбежал сириец, заключивший контракт с Минобороны

В Карелии из больницы сбежал сириец, подлежащий депортации

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Александр Кряжев/РИА Новости

В республике Карелия из больницы сбежал 40-летний сириец, заключивший контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, 40-летнйи Баха Халиль должен был покинуть Россию. Он подписал контракт с Минобороны РФ, но был признан негодным и заболел COVID-19, а потом сбежал из больницы.

«Когда за Халилем приехали сотрудники полиции, то в больнице его не было. Оказалось, что лечащий врач просто перевел его в общую палату после выздоровления, никого не предупредил, и Халиль спокойно вышел из больницы в неизвестном направлении. Теперь сирийца рызыскивают по всей Карелии», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Подмосковье после рейдов на службу в армию отправили более 350 недавно получивших паспорт граждан.

После рейдов силовых структур, прошедших на подмосковных складах, стройках и некоторых фирмах в октябре и ноябре, на службу в армию призвали более 350 человек.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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