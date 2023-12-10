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В Израиле считают, что интенсивные бои в секторе Газа продлятся еще несколько месяцев

Kan: интенсивные бои в секторе Газа продлятся еще два месяца

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Amir Cohen/Reuters

Интенсивные боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще не менее двух месяцев. Об этом сообщает израильское радио Kan, ссылаясь на источник в политической системе.

По данным источникам, после двухмесячного периода интенсивных боев договоренностей о прекращении огня в секторе Газа пока не предполагается. Он отметил, что локальные операции на территории Газы будут проводиться армейскими подразделениями, которые останутся внутри палестинского анклава.

Kan указывает, Израиль в течение нескольких месяцев будет продолжать пытаться продвинуть дополнительные сделки по освобождению заложников, похищенных 7 октября.

Источники радиостанции считают, что в какой-то момент Израиль позволит некоторым жителям Газы вернуться в свои дома, поскольку это является «требованием США», а также совпадает с «оперативной необходимостью».

До этого глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что Армия обороны Израиля наблюдает признаки распада системы управления ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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