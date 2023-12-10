Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского сомнительны. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он напомнил, что до того, как стать президентом, Зеленский был комиком, свободно говорящим по-русски.

«Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных», — пояснил Уилкерсон.

Он добавил, что большая часть денежной помощи, направленной на Украину, осела в карманах чиновников, а в правительстве страны находятся «закоренелые преступники».

До этого обозреватель аргентинской газеты Pagina 12 Даниель Керсфельд писал, что Латинская Америка не хочет поддерживать Украину в конфликте с Россией, Аргентине также не нужно слушать президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению журналиста, сегодня главной целью украинских властей является поиск поддержки со стороны стран Глобального Юга.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.