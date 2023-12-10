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КНР обвинила филиппинское судно в намеренном столкновении с китайским катером

Китай обвинил филиппинское судно в столкновении с катером береговой охраны КНР

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Thomas Peter/Reuters

Управление морской полиции КНР обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления.

Согласно сообщению морской полиции КНР, утром 10 декабря группа из четырех филиппинских судов незаконно вошла в воды в районе островов Спратли недалеко от рифа Жэньай.

«Береговая охрана Китая применила законные меры контроля по отношению к филиппинским судам», — сказано в заявлении.

Управление также сообщило, что филиппинское судно Unaizah Mae 1, проигнорировав многочисленные строгие предупреждения со стороны морской полиции, а также нарушив «Международные правила предупреждения столкновений судов в море», непрофессиональным и опасным образом сделало резкий разворот и намеренно столкнулось с катером береговой охраны КНР.

Уточняется, что эти действия привели к повреждениям на судне.

9 декабря Филиппины обвинили Китай в атаке на три филиппинских судна из водометов у спорного рифа Скарборо (кит. — острова Хуанъянь).

3 декабря береговая охрана Филиппин заявила, что более 135 судов морского ополчения КНР в настоящее время находятся в Южно-Китайском море около спорного с Китаем рифа Уитсун (фил. — риф Джулиан Фелипе, кит. — Нюэцзяо). Там пояснили, что зафиксировали 111 судов ополчения КНР в этом районе еще 13 ноября, но с тех пор их количество перевалило за 135. В связи с этим Филиппины направили в район несколько патрульных лодок.

Ранее Филиппины обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море.

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