ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову летательных аппаратов и кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 12 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщается на странице Минобороны Тайваня в соцсети X (бывшая Twitter).

Согласно сообщению оборонного ведомства острова, четыре летательных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-западу от него. Уточняется, что речь идет о противолодочном самолете Y-8 и трех истребителях J-16. В ответ армия Тайваня задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

9 декабря Вооруженными силами Тайваня было зафиксировано приближение к острову 10 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая за сутки.

Ранее Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

До этого Европейский союз призвал Китай воздерживаться от применения силы в отношении Тайваня.

Ранее бывший генсек НАТО назвал цену конфликта на Тайване.