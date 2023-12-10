Пушки «Гиацинт-Б» ВС России поразили скрытые позиции ВСУ на Купянском направлении

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» уничтожили скрытые позиции Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Расчеты пушек «Гиацинт-Б» на этот раз поразили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что противник также лишился трех минометных расчетов и пункта боепитания.

В Минобороны обратили внимание, что артиллерийские подразделения Западного военного округа в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации. Бойцы уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу.

В ведомстве добавили, что артиллеристам приходится работать в сложнейших условиях, но от получения информации о цели до выстрела проходит всего несколько минут.

В конце ноября российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.