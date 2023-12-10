Офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что самолеты российских войск нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, удары были нанесены по пунктам дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Он добавил, что также группировка в рамках контрбатарейной борьбы нанесла артиллерийские удары по украинским войскам Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что вооруженные силы России поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении.

Он уточнил, что удары были нанесены в районе Червоной Дибровы и Григоровки, а общие потери всех украинских подразделений составили до 290 военнослужащих.

До этого российские войска группировки «Юг» уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.