Российские войска впервые применили вертолеты Ка-52М

Минобороны России впервые заявили о применении модернизированных вертолетов Ка-52М в рамках российско-украинского конфликта - они нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М выполнили удары авиационными ракетами по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении.

В ведомстве добавили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск. Удар был нанесен по координатам, переданным авиационным наводчиком. Уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

До этого командир экипажа ударного вертолета Ка-52 с позывным «Маяк» назвал воздушное судно уникальным из-за установленных на нем высокотехнологичных систем.

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Боевая машина была принята на вооружение российской армии в 2011 году и применялась в ходе операции ВКС России в Сирии. Помимо живой силы, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.

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