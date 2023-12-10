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Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около 1 тыс. писем бойцам от детей

МО: фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около 1 тыс. детских писем на передовую

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Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) группировки российских войск «Запад» доставили за неделю около одной тыс. детских писем бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

«Военнослужащим <…>, принимающим участие в СВО, специалисты ФПС осуществляют доставку почтовых отправлений», — уточнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что за последнюю неделю военнослужащим Западного военного округа доставили около тысячи писем от детей. В Минобороны обратили внимание, что вместе с посланиями бойцы получили рисунки школьников. По словам учительницы школы в Воронежской области буква «Z» стала атрибутом на письмах солдатам.

Весной более 16 млн рублей было собрано на марафоне канала «Соловьев LIVE» для бойцов СВО. Член центрального штаба «Народного фронта», теле- и радиоведущая Юлия Барановская подчеркнула, что даже детки пишут письма «и кладут в них свои конфетки, понимая, что там бойцу эта конфетка будет нужнее».

Ранее в Британии нашли тайник с 260-летними письмами морякам.

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