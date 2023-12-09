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Взрывы прогремели в Кривом роге на Украине

«Страна.ua»: в Кривом роге на Украине прогремела серия взрывов

В Кривом роге на Украине прогремела серия взрывов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Глава городской администрации Александр Вилкул заявил, что в городе «все нормально», а взрывы связал с работой систем противовоздушной обороны.

С 17:48 по 18:20 в Днепропетровской области Украины, где расположен Кривой рог, действовала воздушная тревога. Также ее объявляли в Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

До этого Klymenko Time сообщило о взрывах в Кривом Роге 4 декабря.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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Операция на Украине
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