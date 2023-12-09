На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили пять атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой народной республики.

Также сообщается, российские военные нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у сел Марьинка, Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР.

Украинские войска потеряли до 200 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

РИА Новости сообщало, что в ДНР ликвидировали солдат ВСУ с американскими шевронами.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.