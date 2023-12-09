В Херсоне произошла серия взрывов

Несколько взрывов произошло в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

Кроме того, что произошла серия взрывов, чиновник других подробностей не привел.

При этом утром 9 декабря стало известно, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры. Накануне в городе были перебои со светом. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщало, что Вооруженные силы Украины в ночь на 9 декабря выпустили из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области 43 снаряда, еще 53 удара были нанесены днем.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра и острова.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.