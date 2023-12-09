Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсоне произошла серия взрывов

Глава украинской ГА Мрочко: в Херсоне произошла серия взрывов

close
100%
Телеграм-канал «Администрация Херсонской области»

Несколько взрывов произошло в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

Кроме того, что произошла серия взрывов, чиновник других подробностей не привел.

При этом утром 9 декабря стало известно, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры. Накануне в городе были перебои со светом. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщало, что Вооруженные силы Украины в ночь на 9 декабря выпустили из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области 43 снаряда, еще 53 удара были нанесены днем.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра и острова.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами