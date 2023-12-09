На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В подконтрольном украинским властям городе Херсон повреждение получил объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, «здание объекта критической инфраструктуры» было повреждено в результате ночных ударов.

Никаких других подробностей Прокудин не привел. Накануне в Херсоне были перебои со светом. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

7 декабря руководитель региональной администрации Олег Кипер сообщал о повреждении объекта инфраструктуры, расположенного на территории Одесской области Украины.

6 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Днепре. Другие детали произошедшего не уточнялись, однако в тот же момент на территории Днепропетровской и Кировоградской областей была объявлена воздушная тревога.

3 декабря сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.