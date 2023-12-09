Российские войска группировки «Юг» уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, российские войска атаковали украинские позиции с помощью артиллерии и авиации в районах Григоровки, Новомихайловки и Константиновки.

«Также поражен пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Марьинки», — поделился Астафьев.

Он добавил, что в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки было нанесено поражение живой силе противника.

До этого Квадрокоптер Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ сбил украинский гексакоптер типа «Баба Яга» под Артемовском (украинское название — Бахмут).

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют сельскохозяйственные беспилотники, чтобы сбрасывать крупнокалиберные мины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.