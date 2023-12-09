Российские войска группировки «Юг» уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
По словам Астафьева, российские войска атаковали украинские позиции с помощью артиллерии и авиации в районах Григоровки, Новомихайловки и Константиновки.
«Также поражен пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Марьинки», — поделился Астафьев.
Он добавил, что в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки было нанесено поражение живой силе противника.
До этого Квадрокоптер Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ сбил украинский гексакоптер типа «Баба Яга» под Артемовском (украинское название — Бахмут).
По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют сельскохозяйственные беспилотники, чтобы сбрасывать крупнокалиберные мины.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.