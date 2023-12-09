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Израильские военные заявили, что нашли вход в тоннель ХАМАС в школе в Газе

Армия Израиля заявила об обнаружении входа в тоннель ХАМАС в школьном кабинете

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Валерий Мельников/РИА Новости

Израильские военные в одной из школ в секторе Газа обнаружили вход в тоннель боевиков ХАМАС. Об этом сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х, там также опубликованы фотографии, как утверждается, из школы.

По данным ЦАХАЛ, тоннель ведет к мечети в районе Шуджаия, расположенном к востоку от центра города Газа.

«Шахта туннеля ХАМАС обнаружена внутри классной комнаты, ведущей к мечети в центре Шуджаии», — говорится в сообщении.

Там добавили, что боевики «превратили убежища детей в убежища террористов».

По некоторым оценкам, под поверхностью сектора Газа находится разветвленная сеть туннелей и подземные сооружения общей протяженностью до 500 км.

До этого власти Израиля решили затопить сети подземных сооружений ХАМАС в секторе Газа морской водой с помощью насосов. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает это опасным, потому что реализация плана по затоплению туннелей лишит Газу питьевой воды.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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