На Украине заявили о подготовке к наступательным и оборонительным операциям

Украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

Как считает Кулеба, любая пауза в боевых действиях в данный момент даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям.

«Единственным результатом будет то, что Россия отряхнется от потерь и проблем, с которыми она столкнулась на Украине, и предпримет новое нападение. Мы готовим наши бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций», — сказал глава украинского МИД.

По информации газеты, украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают нереалистичным, что Москва пойдет на переговоры по Украине на условиях Киева.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.