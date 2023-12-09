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На Украине заявили о подготовке к наступательным и оборонительным операциям

Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям

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Alina Smutko/Reuters

Украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

Как считает Кулеба, любая пауза в боевых действиях в данный момент даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям.

«Единственным результатом будет то, что Россия отряхнется от потерь и проблем, с которыми она столкнулась на Украине, и предпримет новое нападение. Мы готовим наши бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций», — сказал глава украинского МИД.

По информации газеты, украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают нереалистичным, что Москва пойдет на переговоры по Украине на условиях Киева.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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