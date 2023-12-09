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В ВСУ пожаловались на количество и качество западных боеприпасов

Times: ВСУ жалуются, что боеприпасов стало меньше и среди них много «некондиции»

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

В армии Украины жалуются на количество и качество западных боеприпасов. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на украинского сержанта Тараса с позывным «Физрук».

По словам украинского военного, летом Вооруженные силы Украины получали примерно в десять раз больше снарядов, при этом они были лучшего качества.

«Сейчас нам привозят снаряды со всего мира, разного качества, и мы получаем всего 15 штук на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, в которой было очень много некондиции», — поделился сержант.

До этого издание Messenger со ссылкой на источники сообщало, что ряд американских должностных лиц на фоне провала украинского контрнаступления предложили пересмотреть позицию Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте. В ноябре состоялся ряд встреч украинских и американских чиновников по данному вопросу.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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