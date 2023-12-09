Полянский заявил, что для некоторых конфликт в Газе является источником обогащения

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации по Ближнему Востоку заявил, что некоторые обогащаются за счет конфликта в Газе. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что нельзя оставлять людей в секторе Газа «на милость тех, для кого война является источником обогащения». По его словам, Москва надеется на «веское слово» Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы не можем и не должны оставлять ни в чем не повинных палестинцев и израильтян на милость тех, для кого война — это геополитическая игра и источник обогащения», — отметил дипломат.

Он добавил, что важно обеспечить реализацию принятой 15 ноября резолюции Совбеза ООН по сектору Газа, как бы к ней не относилась Москва. По словам Полянского, РФ ожидает от генсека ООН предложения по организации ее мониторинга в кратчайшие сроки.

До этого Соединенные Штаты заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.