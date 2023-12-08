Стала известна одна из ключевых задач российской авиации в зоне СВО

Российская армия имеют серьезное преимущество над Украиной в сфере военной авиации, одна из главных задач которой — уничтожение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он назвал ракетные комплексы Украины «серьезной проблемой» для ВС РФ. По словам военного аналитика, несмотря на огромное преимущество ВС России в авиации, уничтожение ракетных комплексов «остается очень важной задачей».

«Подавив сопротивление окончательно, можно будет говорить о нашем полном господстве в воздухе», — отметил Дандыкин.

Эксперт уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют такие ЗРК, как американские Patriot, немецкие IRIS-T и другие. Дандыкин обратил внимание, что России есть чем ответить. Прежде всего, это умные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, которые позволяют самолетам не заходить в область действия украинских ПВО.

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