Украинцев могут обязать являться в военкомат в первые 2 дня после вручения повестки

Мужчины призывного возраста на Украине после получения повестки должны будут в течение 48 часов явиться в военкомат, соответствующий законопроект разрабатывается депутатами Верховной рады. Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си.

В публикации отмечается, что 5 декабря член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Федор Вениславский рассказал, что комитет разработал законопроекты, которые касаются мобилизации в стране. Один из них предполагает введение процедуры вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.

После получения такого документа, гражданин должен явиться в территориальный центр комплектования в течение 48 часов, говорится в публикации.

До этого стало известно, что петиция о мобилизации депутатов и чиновников на Украине за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Петиция призывает рассмотреть «неотложные проекты законов, способствующие справедливой мобилизации граждан..., в частности депутатов и госслужащих Украины».

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.