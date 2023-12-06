США выделили Украине новый пакет вооружений

Американские власти выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении, передал ТАСС.

«Этот пакет, <…> предусматривает выделение вооружений и снаряжения на сумму до $175 млн», — указано в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что транш собран «из ограниченных ресурсов», которые остались для помощи Украине.

В заявлении уточняется, что в пакет включили реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, снаряды для артиллерийских орудий и другие виды боеприпасов.

Кроме того, в перечне указано оборудование для защиты критической инфраструктуры, запчасти и вспомогательное оборудование.

До этого американский президент Джо Байден обратился к конгрессу США с просьбой о необходимости одобрить пакет помощи Украине до начала рождественских каникул.

6 декабря в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.