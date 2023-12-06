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Хакеры из КНДР добыли оборонные секреты Южной Кореи

Reuters: северокорейские хакеры могли похитить информацию о зенитном лазере

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Pexels

Полиция Южной Кореи ведет расследование кибератаки северокорейских хакеров, в результате которой в их руки, вероятно, попала информация о военных технологиях, включая зенитный лазер. Об этом пишет Reuters.

«Расследование, которое проводится совместно с Федеральным бюро расследований США (ФБР), пытается определить объем данных, полученных [хакерской] группой, известной как Andariel», — говорится в публикации.

Агентство уточняет, что среди подвергшихся кибератаке организаций были южнокорейские оборонные фирмы, исследовательские институты и фармацевтические компании. В одном из взломанных хакерами хранилищ данных содержались ключевые оборонные секреты Южной Кореи.

26 ноября эксперт рассказал о грядущем увеличении числа хакерских атак на Россию в 2024 году.

Тремя днями ранее в России раскрыли кибершпионскую группировку XDSpy, которая атаковала российского разработчика ракетного оружия.

Ранее хакеры оставили без воды миллионы людей, получив доступ к системам водоснабжения в Техасе.

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