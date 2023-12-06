В Израиле заявили о ликвидации половины командиров ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции в секторе Газа уничтожила там не менее половины командиров батальонов движения ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви, передает ТАСС.

«Войска продолжают продвижение внутри сектора Газа при существенной поддержке с воздуха. Эта кампания уже существенно сократила военные возможности ХАМАС», — подчеркнул Леви.

Сообщается, что после нападения на Израиль 7 октября ХАМАС выпустил по его территории 11,5 тыс. ракет, из которых две упали, не долетев до цели.

До этого сообщалось, что план ЦАХАЛ по затоплению туннелей ХАМАС лишит Газу питьевой воды.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.