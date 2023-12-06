Украинский пленный рассказал о похожем на тюрьму военкомате в Одессе

Украинский военнопленный рассказал о существующем в Одессе военкомате закрытого типа, где насильно мобилизованных держат за колючей проволокой. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Военкомат] закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну я не знаю, как «на зоне» (в тюрьме), но я думаю, приблизительно так», — рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

За юридическую помощь содержащимся в военкомате призывникам, по словам Вертово, адвокатам угрожают отправкой в армию.

6 декабря пленный морпех ВСУ призвал украинцев идти на Киев и «потопить всю банду в Днепре».

5 декабря российский военный заявил, что ВСУ нанесли артудар по 25 украинским бойцам, пожелавшим сдаться в плен. Они не выжили.

Ранее в Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих.