Соскин предсказал скандал с Зеленским из-за продаж оружия ХАМАС

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться втянутым в грандиозный скандал, связанный с продажей западного оружия ХАМАС. Он уверен, что Израиль уже передает информацию об этом руководству спецслужб США.

По его словам, Зеленский окажется в центре большого международного скандала.

«Скорее всего, есть уже точная информация, которую израильтяне передали в США, по поводу того, что они нашли в туннелях (в секторе Газа. — «Газета.Ru») американское, французское и английское оружие, которое было передано Украине. А потом через людей вокруг Зеленского его, видимо, продали ХАМАС», — уверен Соскин.

Он добавил, что в этом деле может быть замешан министр обороны Украины Рустем Умеров. Также экс-советник Кучмы уверен, что ЦАХАЛ знает об этом и точно передаст информацию ЦРУ, ФБР и руководству других спецслужб США.

Власти Израиля планируют затопить сети подземных сооружений ХАМАС в секторе Газа морской водой с помощью насосов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Эффективна ли такая тактика, почему закачивать в туннели будут именно морскую воду и чем опасен этот план — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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