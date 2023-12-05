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В ФРГ заявили, что из находящихся в стране украинцев можно сформировать 10 дивизий для ВСУ

Депутат Кизеветтер заявил, что из украинцев в ФРГ можно набрать 10 дивизий

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Fabrizio Bensch/Reuters

Депутат бундестага ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер заявил, что из украинских уклонистов, находящихся в Германии, можно было бы сформировать 10 дивизий. Об этом парламент сказал в эфире немецкого телеканала Welt.

По словам Кизеветтера, более 600 тысяч годных к военной службе украинских мужчин уклоняются от нее на территории стран, входящих в Европейский союз. В одной Германии таких уклонистов насчитывается 220 тысяч. Из них, уверен депутат, можно было сформировать 10 полноценных дивизий для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кизеветтер высказал мнение, что ФРГ, как и другим государствам Евросоюза, следовало бы обратиться к находящимся на их территории украинцам, с просьбой оказать помощь ведущим боевые действия ВСУ.

Кроме того, заявил депутат, эти уклонисты также могли бы содействовать усилиям Красного Креста, участвовать в расчистке завалов, оказывать помощь пожарным и другим гражданским службам Украины.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пересмотреть свою позицию и отказаться от вето по вступлению Украины в ЕС и выделению денежных средств Киеву.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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