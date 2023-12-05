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Азербайджанская компания опровергла производство боеприпасов для Украины

Palladium опровергла данные о производстве боеприпасов для ВСУ в Азербайджане

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Shutterstock

Азербайджанская компания Palladium сообщила, что никогда не занималась производством оружия и боеприпасов для Украины. Об этом сообщает РБК.

«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины... не имеют никакого отношения к нашей компании», — сообщили там.

В компании также отметили, что согласно законам Азербайджана частные компании не могут производить оружие. Там добавили, что Palladium имеет тесные связи с РФ и сохраняет нейтралитет в конфликте России и Украины.

До этого телеканал RTVI сообщил, что украинский военкор Роман Бочкала случайно раскрыл, что изготовлением 122-миллиметровых снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается, в том числе, Азербайджан. На одной из фотографий из цеха, где Бочкала держит флаг, на двух колоннах слева и справа от него размещены информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium.

До этого стало известно, что Южная Корея поставила Украине больше боеприпасов, чем страны ЕС вместе взятые.

Ранее ситуацию с поставкой боеприпасов Украине оценили в Литве.

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