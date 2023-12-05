Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области пресекли атаку шести беспилотников

МО РФ: в Белгородской области предотвратили атаку шести беспилотников

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили три украинских дрона в Белгородской области.

Уточняется, что атаки были произведены около 20:00 мск. Все три сбитых беспилотника были аппаратами самолетного типа.

Еще три аппарата были перехвачены.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что село Козинка подверглось атаке дрона-камикадзе ВСУ.

По словам чиновника, в результате падения БПЛА и его детонации мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей. Его доставили в Центральную районную больницу. В данный момент врачи оказывают ему всю необходимую помощь, подчеркнул он.

Губернатор добавил, что в результате взрыва беспилотника также был поврежден автомобиль.

30 ноября российский военный поймал огромный украинский дрон «Баба Яга» с помощью веревки.

Ранее боец ВС РФ с позывным Саныч раскрыл уникальную схему уничтожения дронов ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий