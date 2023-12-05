В Белгородской области пресекли атаку шести беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили три украинских дрона в Белгородской области.

Уточняется, что атаки были произведены около 20:00 мск. Все три сбитых беспилотника были аппаратами самолетного типа.

Еще три аппарата были перехвачены.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что село Козинка подверглось атаке дрона-камикадзе ВСУ.

По словам чиновника, в результате падения БПЛА и его детонации мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей. Его доставили в Центральную районную больницу. В данный момент врачи оказывают ему всю необходимую помощь, подчеркнул он.

Губернатор добавил, что в результате взрыва беспилотника также был поврежден автомобиль.

30 ноября российский военный поймал огромный украинский дрон «Баба Яга» с помощью веревки.

Ранее боец ВС РФ с позывным Саныч раскрыл уникальную схему уничтожения дронов ВСУ.