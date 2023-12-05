В МВД прокомментировали возможную депортацию участника СВО в Узбекистан

МВД РФ поставило на контроль вопрос о депортации бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Александра Бабкова в Узбекистан. Соответствующую публикацию разместила в своем Telegram-канале спикер ведомства Ирина Волк.

Мужчина уже приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области для приема документов и оформления временного убежища. Впоследствии ему будет предоставлено гражданство РФ.

Бабков является ветераном СВО и обладателем госнаграды «За отвагу» и медалей «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута» и «Черный крест». На родине ему грозит тюремный срок за участие в боевых действиях вне своей страны.

До этого бойцам ЧВК «Вагнер» вручили первые удостоверения ветеранов. Организацией мероприятия занимался Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества». В фонде подчеркнули, что для них это очень почетно, многих ветеранов наградили медалями и наградами.

Ранее суд в Казахстане приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к 6 годам 8 месяцам за бои под Бахмутом.