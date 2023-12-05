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В ВС РФ раскрыли уникальную схему уничтожения дронов ВСУ

Боец ВС РФ с позывным «Саныч» раскрыл уникальную схему уничтожения дронов ВСУ

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Shutterstock

Российский боец с позывным «Саныч» раскрыл уникальную, по его словам, схему уничтожения дронов ВСУ. Его рассказ приводит Telegram-канал «Черные гусары».

Мужчина рассказывает, что специально выходил в зону поражения, чтобы его заметили операторы украинских БПЛА, после чего, увидев подлетающий дрон, убегал в лесопосадки, где были заготовлены автоматы и пулеметы, из которых он расстреливал дрон в упор. По словам бойца, он уже уничтожил таким образом не меньше семи дронов ВСУ. Отмечается, что такой способ не сработает против дрона-камикадзе, однако эффективен против дронов, сбрасывающих боеприпасы.

До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС РФ научились штурмовать позиции ВСУ без пехоты, используя беспилотники.

По его словам, ВСУ вряд ли смогут эффективно отражать подобные маневры, а Соединенные Штаты не смогут предоставить Киеву подходящие средства для этого. Бывший сотрудник ЦРУ также отметил, что украинские войска уже исчерпали потенциал для продолжения боевых действий.

Ранее оператор дрона «Упырь» уничтожил украинский танк на Купянском направлении.

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Операция на Украине
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