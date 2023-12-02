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Оператор БПЛА «Упырь» вывел из строя украинский танк на Купянском направлении

Оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил танк ВСУ на Купянском направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС, прикрепляя соответствующую видеозапись.

В публикации отмечается, что оператор направил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боеприпасом точно в люк наводчика, в результате чего боевая машина вспыхнула и вышла из строя.

«Чтобы минимизировать расходы на уничтожение решил влететь ему прямо в люк», — рассказал внешний пилот дрона.

FPV-дрон «Упырь» произведен в Свердловской области для нанесения ударов в глубине фронта, пресечения подвоза боеприпасов и ликвидации бронетехники на закрытых позициях. Данный БПЛА может нести гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды.

Перед этим начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские подразделения улучшили свое положением на Купянском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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