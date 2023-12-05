Эксперт объяснил, что будет с отрядами ВСУ после блокировки путей снабжения под Артемовском

Из-за боеприпасного голода ВСУ могут оставить позиции под Донецком, Артемовском (Бахмутом), Авдеевкой и Марьинкой. Мнение об этом в беседе с Lenta.ru выразил военный эксперт Алексей Живов.

Такое положение дел в районе конфликта сложилось после блокировки основного пути снабжения ВСУ на Артемовском направлениями силами российских войск.

«Перерезание артерии снабжения обеспечит противнику боеприпасный голод в этом районе, и здесь речь идет о том, что мы в какой-то момент полностью выкинем противника из-под Донецка, одновременно он уйдет из-под Бахмута, Авдеевки и Марьинки», — объяснил Живов.

По мнению эксперта, фронт будет выровнен, противника отодвинут в поля.

4 декабря стало известно, что российские отряды перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артемовском.

После этого военный эксперт объяснил стратегическое значение взятия Артемовского.

Ранее российские военные начали зачистку укрепрайонов и лесополос у Артемовского в ДНР.