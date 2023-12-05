Военный эксперт рассказал, что обеспечит быстроту действий морской пехоты

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) обеспечат быстроту действий морской пехоты. Его слова приводят «Известия».

Он отметил, что морским пехотинцам следует действовать быстро, что обеспечат РСЗО «Торнадо-Г» и гаубицы «Мальва» на колесном шасси.

По его словам, «Торнадо-Г» работают быстрее, чем «Грады», а с помощью «Мальв» можно осуществлять маневры. Эксперт подчеркнул, что данные средства должны действовать в едином огневом контуре соединения при поддержке беспилотных летательных аппаратов.

До этого бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что в западных странах не ожидали решимости военных российской армии защищать свои территории в конфликте на Украине. По словам бывшего морпеха, Запад имеет «очень плохую привычку», которую он повторял на протяжении всего этого противостояния с Россией и до него.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.