Минобороны сообщило о поражении склада вооружения украинской бригады в районе Херсона

Российские войска поразили склад вооружения украинской бригады в районе города Херсон, который находится под контролем Киева. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах», — говорится в сообщении.

4 декабря военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок выразил мнение, что летне-осенняя кампания этого года для Вооруженных сил Украины закончилась с практически нулевыми результатами.

По его словам, ни одной из заявленных целей военно-политическому руководству Украины достичь не удалось, поэтому второго контрнаступа весной 2024 года, скорее всего, не будет, да и в целом — никаких наступательных операций украинская армия в обозримый срок проводить уже не сможет.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.