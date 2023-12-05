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Минобороны РФ сообщило о потерях украинских войск на Краснолиманском направлении

МО РФ: потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 55 бойцов

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В заявлении указано, что за минувшие сутки украинские войска потеряли на данном участке фронта до 55 солдат. Более того, в ходе сражений бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя два автомобиля.

«На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» <...> нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, российские военнослужащие нанесли удары по местам дислокации ВСУ при поддержке армейской авиации. Также в работе приняли участие артиллерийские расчеты.

5 декабря бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что ВС РФ научились штурмовать позиции украинских военных без привлечения пехоты. Как он сказал в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom, с этой целью российские войска активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее ВСУ начали применять западные танки Leopard для удержания своей линии обороны.

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