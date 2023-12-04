Путин отметил умелые и решительные действия личного состава фрегата «Адмирал Макаров»

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав фрегата «Адмирал Макаров» с присвоением наименования «гвардейский», назвав образцом воинского долга действия моряков-гвардейцев в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением фрегату «Адмирал Макаров» почетного наименования «гвардейский». Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что умелые и решительные действия личного состава «Адмирала Макаров» в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

На прошлой неделе Путин своим указом присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский» за героизм, проявленный личным составом корабля в ходе боевых действий.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.