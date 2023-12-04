Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин отметил умелые и решительные действия личного состава фрегата «Адмирал Макаров»

Путин: действия моряков «Адмирала Макарова» в СВО стали образцом воинского долга

close
100%
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав фрегата «Адмирал Макаров» с присвоением наименования «гвардейский», назвав образцом воинского долга действия моряков-гвардейцев в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением фрегату «Адмирал Макаров» почетного наименования «гвардейский». Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что умелые и решительные действия личного состава «Адмирала Макаров» в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

На прошлой неделе Путин своим указом присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский» за героизм, проявленный личным составом корабля в ходе боевых действий.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий