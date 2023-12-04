В США признают, что поставка F-16 не приведет к желаемому результату для Киева

Поставка истребителей F-16 Украине не принесет желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства противовоздушной обороны (ПВО) очень эффективны, а обучение пилотов занимает слишком много времени, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя минобороны США.
«Если бы можно было обучить множество пилотов для F-16 за три месяца, их бы ликвидировали на первый же день, потому что российские средства ПВО на Украине очень надежные и эффективные», — сказал источник.
В материале отмечается, что поставка дорогостоящих самолетов, а также подготовка пилотов займет не менее года и не повлияет на ход событий.
Также журналисты отмечают, что даже небольшое количество самолетов стоимостью $60 миллионов съест денежные средства, которые, вместо этого, могли бы пойти на покупку транспорта, средств ПВО или боеприпасов.
До этого военный обозреватель Майя Карлин заявила, что российские войска будут использовать истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 в конфликте на Украине.
Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.