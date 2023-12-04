Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США признают, что поставка F-16 не приведет к желаемому результату для Киева

WP: В США признали, что истребители F-16 не дадут Киеву превосходства в воздухе

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Поставка истребителей F-16 Украине не принесет желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства противовоздушной обороны (ПВО) очень эффективны, а обучение пилотов занимает слишком много времени, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя минобороны США.

«Если бы можно было обучить множество пилотов для F-16 за три месяца, их бы ликвидировали на первый же день, потому что российские средства ПВО на Украине очень надежные и эффективные», — сказал источник.

В материале отмечается, что поставка дорогостоящих самолетов, а также подготовка пилотов займет не менее года и не повлияет на ход событий.

Также журналисты отмечают, что даже небольшое количество самолетов стоимостью $60 миллионов съест денежные средства, которые, вместо этого, могли бы пойти на покупку транспорта, средств ПВО или боеприпасов.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого военный обозреватель Майя Карлин заявила, что российские войска будут использовать истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 в конфликте на Украине.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий