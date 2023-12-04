В США признают, что поставка F-16 не приведет к желаемому результату для Киева

Поставка истребителей F-16 Украине не принесет желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства противовоздушной обороны (ПВО) очень эффективны, а обучение пилотов занимает слишком много времени, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя минобороны США.

«Если бы можно было обучить множество пилотов для F-16 за три месяца, их бы ликвидировали на первый же день, потому что российские средства ПВО на Украине очень надежные и эффективные», — сказал источник.

В материале отмечается, что поставка дорогостоящих самолетов, а также подготовка пилотов займет не менее года и не повлияет на ход событий.

Также журналисты отмечают, что даже небольшое количество самолетов стоимостью $60 миллионов съест денежные средства, которые, вместо этого, могли бы пойти на покупку транспорта, средств ПВО или боеприпасов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого военный обозреватель Майя Карлин заявила, что российские войска будут использовать истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 в конфликте на Украине.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.