Российские войска будут использовать истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 в конфликте на Украине. Об этом для издания The National Interest (NI) пишет военный обозреватель Майя Карлин.

«Как только Киев начнет использовать F-16, которые, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы, Москва, скорее всего, призовет в ответ свои истребители-невидимки Су-57», — пишет Карлин.

По ее словам, истребитель Су-57 способен нести на боту до восьми ракет типа «воздух — воздух» К-77М. Также самолет оснащен ракетами типа «воздух — земля» для поражения наземных целей. Также истребитель синхронизируется с наземными радарами и е=тем самым получает преимущество перед американскими машинами.

До этого пресс-служба иркутского авиазавода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК Ростеха) сообщала, что предприятие изготовило и передало Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.