В Николаевской области Украины прозвучали взрывы

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Николаевской области Украины.

В регионе была объявлена воздушная тревога. Сообщение о взрывах появилось около 22:40 по мск.

В настоящий момент воздушная тревога действует на территории Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской областей и на территории подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей.

До этого «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне.

В ночь на воскресенье, 3 декабря, воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины. Накануне тревогу периодически объявляли как по всей стране, так и в отдельных регионах.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.