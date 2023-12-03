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Израиль призвал эвакуироваться жителей юга Газы

AP: военные Израиля призвали жителей города Хан-Юнис эвакуироваться

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Israeli Defense Forces/Reuters

Израильские военные 3 декабря расширили на второй по величине в секторе Газа город Хан-Юнис и его окрестности зону, жителям которой предписано эвакуироваться, сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала население не менее пяти районов в Хан-Юнисе и окрестностей города покинуть эти места из соображений безопасности.

По словам местных жителей, военные Израиля разбрасывали соответствующие листовки.

«Город Хан-Юнис — опасная зона боевых действий», — говорилось в тексте предупреждения.

По данным агентства, в ночь на 3 декабря у Хан-Юниса, Рафаха и местами на севере анклава прошла масштабная бомбардировка.

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа «в полную силу» и отозвал переговорщиков из Катара, поскольку ХАМАС не выполнил свою часть соглашения по освобождению заложников. В палестинском движении настаивают, что освободили всех женщин и детей, захваченных в ходе атаки 7 октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле раскрыли план действий после окончания наземной операции в Газе.

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