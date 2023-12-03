Глава ВОЗ не смог подобрать слов для описания ситуации в Газе

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у него нет слов, чтобы описать гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гебрейесуса, вчера команда специалистов ВОЗ посетила больницу Нассар на юге сектора Газа. В ней находится тысяча пациентов, что в три раза больше допустимого количества людей.

«Такие условия не только неадекватны, но и немыслимы для оказания медицинской помощи. Я не могу найти достаточно сильных слов, чтобы выразить нашу озабоченность тем, свидетелями чего мы стали», — отметил глава ВОЗ.

До этого глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин рассказал, что в секторе Газа все еще находятся до 200 россиян.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания форума Союз для Средиземноморья в Барселоне, говоря об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, назвал бессмысленным предоставление гуманитарной помощи тем, кого завтра может не быть.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.