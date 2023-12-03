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Экс-глава МИД Германии призвал Европу обзавестись собственным ядерным оружием

Экс-глава МИД ФРГ Фишер: Европе нужное свое ядерное оружие

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Reuters

Бывший глава германского МИД Йошка Фишер заявил, что Европе необходимо обзавестись собственным ядерным оружием. Об этом сообщает издание Zeit Online.

По словам Фишера, представляющего партию «Зеленых», сегодняшний мир изменился, а российский президент Владимир Путин использует ядерный шантаж.

При этом политик считает, что арсеналы европейских ядерных держав — Франции и Великобритании — недостаточны. Поэтому Европе необходимо собственное ядерное оружие.

До этого издание «Nikkei Asia», ссылаясь на заявление представителя Тихоокеанского командования армии Соединенных Штатов Роба Филипса, сообщало, что США запланировали на 2024 год размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования.

Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин оценил возможную отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Депутат заявил, что поддерживает решение обсудить этот вопрос в Госдуме.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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