Экс-глава МИД Германии призвал Европу обзавестись собственным ядерным оружием

Бывший глава германского МИД Йошка Фишер заявил, что Европе необходимо обзавестись собственным ядерным оружием. Об этом сообщает издание Zeit Online.

По словам Фишера, представляющего партию «Зеленых», сегодняшний мир изменился, а российский президент Владимир Путин использует ядерный шантаж.

При этом политик считает, что арсеналы европейских ядерных держав — Франции и Великобритании — недостаточны. Поэтому Европе необходимо собственное ядерное оружие.

До этого издание «Nikkei Asia», ссылаясь на заявление представителя Тихоокеанского командования армии Соединенных Штатов Роба Филипса, сообщало, что США запланировали на 2024 год размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования.

Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин оценил возможную отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Депутат заявил, что поддерживает решение обсудить этот вопрос в Госдуме.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.