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ДРГ ВС России взяла в плен украинского пограничника

Российская ДРГ взяла в плен украинского пограничника в Черниговской области

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Gleb Garanich/Reuters

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ликвидировала группу пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области и взяла в плен одного сотрудника пограничной службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Украинские СМИ отреагировали на этот инцидент. Они отмечают, это произошло из-за халатности солдат, отсутствия контроля со стороны украинского командования и большого опыта российского спецназа.

«Российская диверсионно-разведывательная группа зашла на позиции бойцов, зачистила блиндаж и вышла. Чтоб вы понимали, русские забрали рации, а наши перепрошили их только через 12 часов. То есть 12 часов нас слушали», — возмущаются украинские военнослужащие в социальных сетях.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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