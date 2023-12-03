В армии США заявили о планах разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты

США запланировали на 2024 год размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования. Об этом сообщает издание «Nikkei Asia», ссылаясь на заявление представителя Тихоокеанского командования армии Соединенных Штатов Роба Филипса.

По его информации, планируется развернуть наземные прототипы зенитной ракеты SM-6 и крылатой ракеты Tomahawk с потенциальной дальностью полета от 500 до 2,7 тысяч километров. Предполагается, что это будет «стратегическим шагом, нацеленным на сдерживания КНР».

Как указывается в публикации, прекращение действия договора об уничтожении ракет средней и малой дальности «позволило Соединенным Штатам противостоять широкому арсеналу аналогичных ракет Китая».

Согласно данным издания, точные сроки и локации развертывания пока держатся в тайне нераскрытыми, но вероятно, сначала США разместят ракетные подразделения на острове Гуам.

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