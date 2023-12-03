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В США стартовала крупнейшая за 40 лет модернизация оборонной промышленной базы

Остин: США начали крупнейшую модернизацию оборонной промышленной базы за 40 лет

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Kai Pfaffenbach/Reuters

США начали самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы с 80-х годов ХХ века. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передал ТАСС.

«<…> мы начали то, что армия называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет», — сказал Остин на форуме, который организовал президентский фонд имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Шеф Пентагона подчеркнул, что на эти цели намерены направить около $50 млрд из запрошенных американской администрацией дополнительных бюджетных средств.

По его словам, это позволит создать и поддерживать десятки тысяч хороших рабочих мест для американцев более чем в 30 штатах. Остин обратил внимание, что речь идет, в частности, о производстве ракет в Аризоне, военных машин в штатах Висконсин и Индиана, а также снарядов в Пенсильвании, Огайо и Техасе.

В конце ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, но эти средства уже заканчиваются.

Ранее в Пентагоне выразили беспокойство сообщениями о пьянстве на военных базах США.

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