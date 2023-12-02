Израиль возобновил операцию в секторе Газа в полную силу

Израильская армия возобновила операцию в секторе Газа в полную силу. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на министра обороны Йоава Галанта.

«Министр обороны Йоав Галлант заявил, что военные «вернулись к боевым действиям в полную силу» после того, как ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня с Израилем», — говорится в сообщении.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС сообщило о пуске ракет по городу Ашкелон, который находится в Израиле.

До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС выпустило несколько ракет по израильскому городу Таль-Авиву. В заявлении указано, что атаку на населенный пункт организовало боевое крыло движения — бригады «Аль-Кассам». При этом ХАМАС решил нанести удары по территории еврейского государства в связи с ущербом, который Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) причинила мирным жителям сектора Газа.

Утром 1 декабря пресс-служба израильских войск заявила о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории страны. Согласно информации ЦАХАЛ, средства защиты ликвидировали в небе выпущенную со стороны сектора Газа ракету.

Ранее в Израиле раскрыли число заложников, освобожденных палестинским движением ХАМАС в рамках сделки о временном прекращении огня.