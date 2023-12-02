Российские военные за неделю сбили восемь самолетов и вертолет ВСУ

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские военные с 25 ноября по 2 декабря сбили восемь самолетов и один вертолет Украины.

По данным ведомства, цели были поражены при помощи российских систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, были сбиты пять самолетов Миг-29, два Су-27 и еще один Су-25. Кроме того, российские военные поразили вертолет Ми-8.

24 ноября в Минобороны сообщили, что системами ПВО России за неделю были сбиты самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего, по данным Минобороны РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, а также 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня.

30 ноября Минобороны России сообщило, что над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР.